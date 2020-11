Chindia – FCSB 0-2, etapa a 9-a. Victorie la pas a elevilor lui Petrea / VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- ​Atacantul Mihai Costea a semnat cu AFC Chindia Târgoviște si are drept de joc chiar de la meciul cu FCSB, programat în aceasta seara, în etapa a noua a Ligii I."Mihai Costea este, începând de astazi, jucatorul echipei noastre. Atacantul a semnat cu AFC Chindia…

- FCSB a reușit scorul etapei a 8-a din Liga I, 5-0 cu Hermannstadt, intr-un meci disputat luni seara, pe stadionul Național Arena, in epilogul rundei. Gazdele au deschis scorul inca din minutul 3, cand Iulian Cristea a facut șah-mat apararea sibienilor și a marcat cu un șut din interiorul careului. In…

- FCSB a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 5-0 (4-0), echipa FC Hermannstadt, in ultimul meci al etapei a VIII-a a Ligii I, anunța news.ro.Au marcat: Iulian Cristea '3, Man '15, Bus '32, Morutan '34, Tanase '72. Min. 3, 1-0: Cristea a marcat spectaculos din cadere si din pozitie…

- Universitatea Cluj a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa CS Mioveni, in etapa a IX-a a Ligii a II-a, potrivit news.ro.A marcat Negrean '59. Citește și: SURSE Guvernul Orban ar pregati o execuție! In urma acestui rezultat, U Cluj a urcat de pe locul 5 pe…

- Ucraina U21 - Romania U21 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING Prima TV. In aceasta seara, tricolorii U21 intalnesc Ucraina, in deplasare, iar pe 13 octombrie vor evolua la Giurgiu, cu Malta, in preliminariile EURO 2021. Partidele vor fi transmise la Prima TV, jocul de la Kiev, și la PRO X, intalnirea de…

- Selecționerul Adrian Mutu a anunțat lotul Romaniei U21 pentru partidele cu Ucraina și Malta. Dejeanul Catalin Itu (CFR Cluj) a fost convocat. Pe 9 octombrie, tricolorii U21 vor intalni Ucraina, in deplasare, iar pe 13 octombrie vor evolua la Giurgiu, cu Malta, in preliminariile EURO 2021. Selecționerul…

- Dupa ce a câștigat primele partide din noul sezon cu 3-0, FCSB a suferit prima înfrângere, în deplasare, scor 2-1, împotriva formației FC Voluntari, în etapa a treia din Liga 1.Golurile învingatorilor au fost marcate de Mailat ’29 si Ricardinho…