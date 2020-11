Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviste s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal dupa ce a trecut de FC Hermannstadt cu 4-2 la loviturile de departajare, vineri seara, la Giurgiu, in primul meci din saisprezecimi, in care rezultatul a fost egal, 1-1, atat dupa 90 de minute, cat si dupa prelungiri.…

- Azi s-a stabilit programul din 16-imile Cupei Romaniei. Primele partide se vor juca vineri, 27 noiembrie, iar ultimele vor avea loc luni, 30 noiembrie. Vineri se vor juca Chindia – Hermannstadt (ora 18:00) și Progresul Spartac – CS Universitatea Craiova (20:45). Cel mai tare meci al rundei, Dinamo –…

- Dinamo va intalni FC Viitorul, iar CFR Cluj va juca impotriva formatiei Poli Iasi, in 16-imile Cupei Romaniei, conform tragerii la sorti de luni, de la Casa Fotbalului.Programul complet al 16-imilor Cupei Romaniei este urmatorul:Farul Constanta – Academica Clinceni Dinamo – FC Viitorul Turris Oltul…

- CSM Targoviste a facut un pas important spre optimile de finala ale Cupei CEV la volei feminin, miercuri, prin victoria cu 3-1 (21-25, 26-24, 25-19, 25-16) in fata formatiei ucrainene SC Prometei Kamianske, in Palatul Sporturilor Iunost din Zaporoje, in prima mansa a saisprezecimilor de finala, potrivit…

