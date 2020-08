Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște continua sa fie macinata de problemele cauzate de coronavirus. Antrenorul Emil Sandoi (55 de ani) și 3 fotbaliști ai echipei au fost depistați pozitiv. Testele efectuate de dambovițeni pe 26 august au avut rezultate nefericite. Antrenorul Emil Sandoi, alți doi membri ai staff-ului,…

- Inca 7 jucatori ai lui Dinamo au fost depistați cu COVID-19, potrivit informațiilor GSP.ro. Cine mai are COVID-19 la Dinamo: Valentin Lazar (30 de ani, extrema stanga)Filip Mrzljak (27 de ani, mijlocaș defensiv)Ricardo Grigore (21 de ani, fundaș central)Mihai Popescu (27 de ani, fundaș central)Alexandru…

- Inca trei jucatori al lui Dinamo au fost depistați pozitiv cu coronavirus, anunța GSP.RO. Astfel, numarul fotbaliștilor din lotul „cainilor” infectați cu COVID-19 ajunge la 10, dupa ce, joi, au aparut...

- Alte patru cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost identificate in randul turistilor romani aflati in Grecia, trei in insula Thassos si un caz in Lefkada, precizeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

- Ioan Andone (60 de ani), președintele celor de la FC Voluntari, crede ca Dinamo situația de la Dinamo este extrem de dificila dupa apariția celor 6 cazuri de coronavirus din lot. Șase jucatori ai lui Dinamo au fost astazi confirmați cu Covid-19. Restanța „cainilor” cu Chindia a fost amanata „Mai sunt…

- Dinamo și Poli Iași se intalnesc astazi, in play-out-ul Ligii 1. Andrei Cristea (36 de ani) și Sorin Șerban (20 de ani) au primit rezultatele testelor Covid-19 cu cateva ore inaintea partidei. Mircea Rednic a primit doua vești bune in ziua meciului cu Dinamo. Andrei Cristea și Sorin Șerban au fost declarați…

- Cinci jucatori ai echipei de fotbal Petrolul Ploiesti au fost depistati pozitiv la COVID-19, directorul sportiv al clubului, Costel Lazar, declarand joi, pentru AGERPRES, ca testele vor fi repetate, in acest moment fiind considerate neconcludente. "Repetam testele pentru ca unele dintre…

- Președintele FRF Razvan Burleanu e sceptic in vederea finalizarii actualului sezon de Liga 1. Medicul echipei FC Botoșani, Dr. Petre Radauceanu, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Meciul cu CS Universitatea Craiova, de vineri, a fost amanat. Magazionerul de la Dinamo a fost testat pozitiv cu COVID-19. Infruntarea…