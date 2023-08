Stiri pe aceeasi tema

- Targoviștea se pregatește pentru al doilea meci in nocturna din istoria sa și a Chindiei și primul dupa cel nefericit cu FC Voluntari, care a marcat inaugurarea stadionului ”Eugen Popescu”, dupa aproape patru ani de lucrari, dar și retrogradarea echipei in Liga 2. Marți, 8 august, de la ora 21:00, Chindia…

- Chindia va intalni pe CSA Steaua, marți, 8 august, de la ora: 21.00, in cadrul primei etape a campiinatului Ligii a 2-a, pe noul Eugen Popescu! De joi, 3 August, ora 20.00, biletele vor fi disponibile online, urmand ca vineri sa fie disponibile și la casele de bilete, dupa urmatorul program: Vineri…

- Dupa o pauza competiționala, in care au avut loc multe schimbari in cadrul echipei, Chindia se pregatește de startul campionatului Ligii a 2-a, ediția 2023 - 2024. Cu o componența total diferita, din toate punctele de vedere, targoviștenii vor porni la drum, in cautarea promovarii, dupa cum au anunțat.…

- Chindia și-a aflat joi la pranz, 20 iulie, programul din prima parte a campionatului Ligii 2, urmand sa intalneasca principalele candidate la locurile fruntașe pe teren propriu, pe ”Eugen Popescu”. Incepe cu Steaua, iar pe stadionul de sub Turnul Chindiei vor mai ajunge Gloria Buzau, Unirea Slobozia,…

- Meciul de vineri, 19 mai, de la ora 20.00, dintre Chindia și Voluntari, primul pe arena „Eugen Popescu”, recent reabilitata, a suscitat un interes enorm din partea suporterilor, partida jucandu-se cu casa inchisa.

- [video width="640" height="288" mp4="https://www.gazetadambovitei.ro/wp-content/uploads/2023/05/VID-20230518-WA0035.mp4"][/video] In cursul acestei dimineți m-am deplasat la Stadionul Eugen Popescu pentru o conferința de presa organizata de administrația orașului, impreuna cu conducerea clubului, cat…

- Chindia Targoviște va evolua cu stadionul arhiplin meciul cu FC Voluntari, din ultima etapa a play-out-ului. Acesta va fi și meciul in care va avea loc inaugurarea noii arene „Eugen Popescu” de langa Turnul Chindiei. Suporterii s-au inghesuit, miercuri, sa cumpere bilete, iar stadionul din apropierea…

- Sute de targovișteni s-au pus la coada inca de la 7 dimineața in fața casei de biletele de la Stadionul „Eugen Popescu”, proaspat redeschis. In ciuda ploii și a temperaturilor scazute, suporterii nu au renunțat sa mai spere sa prinda un loc in tribuna, chiar și dupa ce s-a aflat printre ei ca biletele…