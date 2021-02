Emil Sandoi (55 de ani), antrenorul Chindiei Targoviște, a comentat victoria reușita de dambovițeni cu CS Universitatea Craiova, scor 1-0. Sandoi a bifa a doua victorie din acest sezon in fața Craiovei. Dambovițenii caștigasera și meciul tur, 1-0 pe „Ion Oblemenco”. Antrenorul Chindiei a vorbit despre senzațiile pe care le are dupa o noua victorie reușita in fața fostei echipe. ...