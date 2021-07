CHINDIA A PIERDUT AMICALUL CU FCSB

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FCSB a castigat, sambata, cu scorul de 3-1, meciul amical disputat in compania echipei Chindia Targoviste. Desi oaspetii au condus la pauza, gratie golului lui Daniel Florea, din minutul 33, elevii lui Dinu Todoran au revenit in joc imediat dupa reluarea partidei, Razvan Oaida reusind…

- Chindia Targoviste a ratat ocazia de a juca finala barajului pentru Conference League, dupa ce a pierdut in fata viitorului, scor 2-3.Echipa lui Emil Sandoi a deschis scorul, dar constantenii au intors soarta meciului si au marcat golul castigator cu 5 minute inainte de final. La sfarsitul partidei,…

- Chindia Targoviste se afla la al doilea sezon consecutiv in Liga 1, dar inca asteapta primul meci disputat acasa. Dupa ce Chindia a facut pasul spre Liga 1, Primaria Targoviste a demolat vechiul stadion si a inceput procesul de renovare.Din informatiile Digi Sport, in cel mai optimist scenariu, Chindia…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat ca zece cluburi au solicitat si au primit licenta de participare in competitiile UEFA pentru sezonul 2021/2022.Cluburile respective sunt FCSB, FC Botosani, U Craiova 1948 Club Sportiv SA, Chindia Targoviste, FC Viitorul, Sepsi, CFR Cluj, Astra Giurgiu, Dinamo…

- Chindia Targoviste si-a luat revansa in fata lui FC Arges dupa ce in ultima runda din sezonul regulat pitestenii se impusesera cu 3-1, intr-un meci decisiv pentru accederea in playoff.Acum, in Trivale, Daniel Florea a semnat victoria echipei lui Emil Sandoi care a urcat pe primul loc in playout dupa…

Chindia Targoviste este lider in play-off dupa victoria cu 2-0 in fata celor de la Hermannstadt. Formatia din Sibiu ramane pe ultimul loc la egalitate de puncte cu Poli Iasi.

- Stadion: Municipal (Buzau). Fara spectatori Au marcat: D. Dumitrascu (min. 31), Florea (min. 47)Chindia Targoviste: Aioani – Capusa, lacob, Celea, C. Dinu – Yameogo (Neicutescu ’89), Rata (Kocic 75), Dulca, Dumitrascu – D. Popa, Florea (Berisha ’79). Antrenor: Emil Sandoi Hermannstadt: Cristiano – Belu-lordache…