Chinari: Persoană căutată în râul Mureș de scafandri ISU-Salvamont Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina duminica, 14 august, in jurul orei 16.36, in sprijinul Inspectoratului Județean de Poliție Mureș, la o misiune de cautare-salvare a unei persoane data disparuta pe malul raului Mureș, pe strada Mureșului din localitatea Chinari, comuna Santana de Mureș. "Intervin pompierii militari cu un … Post-ul Chinari... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru localizarea si stingerea a 174 de incendii de vegetatie, care au afectat o suprafata totala de 756 de hectare, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. In contextul valului persistent de caldura, in cele 1.421 de puncte…

- Un martor ocular, cititor al cotidianului Zi de Zi, ne-a semnalat in aceasta dupa-amiaza producerea unui accident in apropiere de intersecția Calea Sighișoarei și Bulevardul Pandurilor. Ne-am adresat Biroului de Presa al Inspectoratului Județean de Poliție Mureș pentru informații oficiale. „Astazi,…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina luni, 4 iulie, in jurul orei 7.38, la un accident rutier in care a fost implicat un microbus, intrat intr-un cap de pod pe strada Principala din localitatea Gornești. "In urma reevaluarii medicale de catre echipajele…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit luni, 4 iulie, in jurul orei 7.38, la un accident rutier in care a fost implicat un microbuz, intrat intr-un cap de pod pe strada Principala din localitatea Gornești. "In urma reevaluarii medicale de catre echipajele prezente la…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina luni, 20 iunie, in jurul orei 10.53, la un incendiu izbucnit la o autorulota aflata la intersecția strazilor Podeni și Tisei din Targu Mureș. "In urma incendiului au ars circa 3 metri patrați din copertina autorulotei",…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina miercuri, 15 iunie, in jurul orei 20.58, la un accident rutier care a avut loc pe DJ 151B, intre localitațile Cerghid și Capalna de Sus. "Este vorba despre un singur autoturism rasturnat in afara parții carosabile.…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit sambata, 11 iunie, in jurul orei 15.27, pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor in cazul unui accident rutier care s-a petrecut pe raza localitații Nicolești (comuna Craciunești). "Este vorba…

- Sambata, 4 iunie, in jurul orei 23.15, pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intevenit la un accident rutier care a avut loc pe strada Revoluției din municipiul Targu Mureș. "A fost vorba despre o tamponare intre doua autoturisme, cu patru victime de cod verde care au refuzat transportul…