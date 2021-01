Aproximativ 50 de activisti pro-democratie si fosti parlamentari au fost arestati la Hong Kong pentru presupuse incalcari ale noii legi privind securitatea nationala, au anuntat miercuri media locale, transmite dpa. ''Au fost arestati sub banuiala de subminare'', a relatat cotidianul South China Morning Post, citand o sursa din politie. Potrivit acestei publicatii, arestarea activistilor si fostilor parlamentari a fost facuta pentru rolul acestora in alegerile primare pentru Consiliul Legislativ. Este vorba despre cea mai ampla arestare in masa facuta in conformitate cu noua lege…