Rezultate BAC 2018 Maramures: Elevii afla miercuri notele

Elevii din toata tara afla miercuri, 4 iulie, rezultatele la examenul de bacalaureat. Afisarea rezultatelor in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro este prevazuta pana la ora 12:00. In aceeasi zi vor putea fi depuse contestatiile, mai exact in intervalul orar 12:00-16:00.… [citeste mai departe]