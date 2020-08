Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile chineze isi intensifica presiunile exercitate asupra celor mai mari grupuri financiare de stat ale tarii in sensul reducerii salariilor. Economia acesteia se confrunta cu cel mai lent avans din patru decenii, relateaza Bloomberg, potrivit Mediafax.Autoritatile chineze isi intensifica…

- Pe fondul restrictiilor impuse in contextul pandemiei COVID-19, economia franceza s-a contractat cu 13,8%. Perioada de restrucții a impactat negativ sectorul turistic si consumul din intreaga Europa, Franta nefiind o exceptie in acest caz, scrie Bloomberg, conform Mediafax.Cu toate acestea,…

- Autoritațile din Melbourne, al doilea oraș ca marime din Australia, au decis izolarea la domiciliu a celor 5 milioane de locuitori, din cauza creșterii infecțiilor cu coronavirus, transmite AFP. Restricțiile se...

- Air France va renunta la 16% din forta sa de munca, respectiv 7.500 de angajati. Compania a pierdut 15 mil. euro pe zi, din cauza pandemiei Air France a confirmat ca intentioneaza sa renunte la aproximativ 7.500 de angajati, inclusiv 1.000 de la subsidiara "HOP!", pe fondul crizei provocate…

- Biserica Sfantului Mormant din Israel s-a redeschis pentru credincioși dupa o perioada in care a fost inchisa din cauza pandemiei. Autoritațile au limitat intrarea in lacașurile de cult la 50 de persoane in același timp. Se incearca reluarea turismului, cel intern fiind deja repornit, anunța MEDIAFAX.Dupa…

- Ministerul Justitiei sustine ca autoritatile chineze au amanat din cauza pandemiei transferul in tara a lui Marius Balo, profesorul roman condamnat la 8 ani de inchisoare, aflat in detentie intr-un penitenciar din Shanghai. Conform unui comunicat al MJ, in urma demersurilor juridice si…

- Inchiderea pub-urilor si restaurantelor, dar si anularea unor evenimente sportive si festivaluri de genul Oktoberfest au redus cererea pentru malt utilizat la productia de bere si whisky, astfel ca producatorii de malt si berarii au inchis fabricile sau au redus productia, ceea ce inseamna ca fermierii…

- Autoritatile din orasul Jilin, din nord-estul Chinei, au reintrodus miercuri masuri de izolare, scrie digi24.ro.A fost suspendat transportul in comun, iar locuitorii nu mai pot iesi din localitate decat daca au fost testati pentru coronavirus in ultimele 48 de ore.