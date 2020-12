Stiri pe aceeasi tema

- China a dezvaluit un plan ambițios de a extinde substanțial un program experimental de modificare a climei, pe o suprafața de peste 5,5 milioane de kilometri patrați - de peste 1,5 ori marimea totala a Indiei, relateaza CNN, citat de digi24.ro.

- China a dezvaluit un plan ambițios de a extinde substanțial un program experimental de modificare a climei, pe o suprafața de peste 5,5 milioane de kilometri patrați - de peste 1,5 ori marimea totala a Indiei, relateaza CNN.

- Autoritațile din județul Argeș au interzis folosirea coșurilor de mana in magazine. Motivul este acela de a se evita aglomerația, respectiv infectarea cu virusul din China. Clienții nu respecta distanțarea sociala atunci cand au coșuri de mana, pe cand daca au caruț de cumparaturi, vor trebuie sa respecte…

- Municipiul Cluj-Napoca nu intra deocamdata in carantina, desi rata incidentei cumulate a cazurilor COVID-19 pe ultimele doua saptamani este de 9,04% la mia de locuitori. Autoritatile judetene au decis amanarea, invocand mai multe motive.

- Victor Costache, fostul ministru al Sanatații, a declarat, joi, ca masura de carantinare a Sibiului ar fi o masura greșita, iar autoritațile ar trebui sa adopte masuri moderne, care și-au dovedit eficacitatea in alte state și sa faca testari in masa, potrivit ziarului local Tribuna.Rata de infectare…

- Planeta a pierdut, in ultimele doua decenii, aproape 100 de milioane de hectare de paduri, arata un studiu publicat recent de Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), anunta agerpres, citand AFP. Este vorba de un declin constant, desi intr-un ritm mai lent decat inainte…

- Autoritatile indoneziene au raportat sambata 4.168 de contaminari pentru ultimele 24 de ore, acesta fiind cel mai mare numar inregistrat in decurs de o zi in tara. Totalul cazurilor in tara cu peste 267 de milioane de locuitori este 240.687. Cat priveste decesele, numarul acestora este de 9.448. De…

- Turcia a inceput miercuri testarea unui vaccin dezvoltat de China impotriva virusului SARS-CoV-2, in cadrul unui studiu la care participa aproximativ 1.200 de persoane, dintre care cei mai multi vor fi, in prima faza, lucratori din domeniul sanatatii, relateaza EFE.Autoritatile au administrat…