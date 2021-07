Stiri pe aceeasi tema

- ”Lucrurile pur și simplu nu stau așa cum zic oamenii”, a spus virusologul australian intr-un interviu acordat Bloomberg.”Era un laborator obișnuit care funcționa in același mod ca oricare alt laborator cu securitate ridicata”, a povestit cercetatoarea, subliniind ca a fost unul din obiectivele carierei…

- Pozitionarea trupelor chineze in zone disputate ale frontierei cu India, in Himalaya, si refuzul de reducere a efectivelor militare constituie o problema semnificativa in relatiile bilaterale, afirma ministrul indian de Externe, Subrahmanyam Jaishankar. "Problema este daca Administratia Chinei…

- Microsoft va adauga patru noi centre de date în China, mizând pe faptul ca va fi cerere mare de servicii de cloud din partea companiilor, mai ales ca în China nivelul de digitalizare este scazut în rândul firmelor mici. Toate companiile occidentale care investesc în…

- Taxiurile zburatoare sunt cu un pas mai aproape de a deveni un accesoriu care strabate peisajele urbane, intrucat un efort urmarit cu atentie a fost dezvaluit in Los Angeles, iar o serie de companii din Marea Britanie si Brazilia au facut descoperiri comerciale, transmite Bloomberg.

- Conflictul Rusiei cu Occidentul este în plina desfașurare. În niciun caz confruntarea nu s-a terminat odata cu anunțul din Crimeea al ministrului rus al Apararii privind „încheierea exercițiului militar” de la granița cu Ucraina și de buna seama nu a avut domnul…

- Secretarul Trezoreriei americane, Janet Yellen, nu va clasifica China drept manipulator valutar, așa cum au facut in mod repetat fostele autoritați ale țarii, scrie Bloomberg. Potrivit experților, acest lucru poate indica faptul ca Washington vrea un fel de armistițiu in razboiul comercial cu Beijingul,…

- In prima iesire de eurobonduri din acest an, Ministerul de Finante a imprumutat 3,5 miliarde de euro de pe pietele externe. Imprumutul e structurat in doua transe, de 12 ani, respectiv 20 de ani, cu dobanzi de 2,1%, respectiv 2,75% potrivit Bloomberg. Pentru transa pe 12 ani, Ministerul Finanțelor s-a…