- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a anuntat vineri un plan pentru testarea universala a cetatenilor impotriva coronavirusului, in incercarea de a depista cazurile asimptomatice, relateaza DPA. Intr-o conferinta de presa, Lam i-a indemnat pe locuitorii din Hong Kong sa participe la aceasta…

- Administratia Donald Trump a anuntat vineri seara decizia de a sanctiona 11 oficiali de rang inalt din China si din Hong Kong, printre persoanele vizate figurand Carrie Lam, premierul provinciei autonome, in contextul impunerii legii privind siguranta nationala, relateaza Mediafax.

- Washingtonul a anuntat vineri instituirea de sanctiuni impotriva a 11 lideri din Hong Kong, printre care si sefa executivului Carrie Lam, acuzati ca incearca sa restranga autonomia teritoriului, precum si "libertatea de expresie sau de reuniune" a locuitorilor fostei colonii britanice, relateaza…

- China l-a convocat miercuri pe ambasadorul SUA pentru a protesta impotriva sanctiunilor anuntate de Washington ca raspuns la ''represiunea'' exercitata de Beijing in teritoriul sau autonom Hong Kong, promitand sa riposteze, relateaza AFP. "Pentru a-si proteja interesele legitime, China…

- Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo a felicitat marti partidele din tabara pro-democratie din Hong Kong pentru alegerile primare organizate în ziua precedenta, cerând alegeri legislative ''libere si corecte'' în septembrie, relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Felicitari…

- Australia și-a avertizat marți cetațenii ca ar putea fi victime ale „detenției arbitrare” în China, acesta fiind ultimul semn al tensiunii în creștere între cele doua țari, relateaza AFP și The Guardian.Ministerul de Externe australian a emis avertismentul în…

- China se lauda cu un nou succes impotriva coronavirusului imposibil de verificat din surse independente, si anume efectuarea a mai mult de 6,5 milioane de teste in doar zece zile in orasul izbucnirii actualei pandemii de covid-19: Wuhan.

- Mii de persoane au protestat, duminica, in Hong Kong, impotriva planurilor Chinei de a impune o noua lege de securitate care i-ar permite un control mai mare in zona. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri de apa impotriva manifestanților, informeaza BBC.Protestatarii s-au adunat in cartierele…