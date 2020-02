China vrea să construiască o fabrică de măşti medicinale în 6 zile Noua uzina, care va fi construita de China Construction First Group, ar urma sa poata produce 250.000 de masti medicinale pe zi. Xinhua precizeaza ca lucrarile de constructie au inceput luni si muncitorii lucreaza in schimburi pentru a putea finaliza proiectul pana sambata. Ritmul rapid in care va fi construita noua uzina readuce in minte masurile adoptate in orasul Wuhan, unde este epicentrul epidemiei de COVID-19, unde mai multe cladiri au fost reconvertite in facilitati pentru tratarea pacientilor infectati iar doua spitale de campanie au fost construite de la zero in doar cateva… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

