China vrea să atace Taiwan? Zeci de avioane chinezești au survolat Taiwanul China a inceput in ultimii ani campanii de incursiune in zona de aparare a Taiwanului pentru a-si arata nemultumirea si a mentine presiunea asupra aviatiei imbatranite a Taipeiului. China a efectuat luni a doua cea mai mare incursiune din acest an in zona de aparare aeriana a Taiwanului, odata cu intrarea, potrivit Taipeiului, a 30 de avioane in aceasta zona, dintre care 20 de lupta, relateaza marti France Presse. Aceste incursiuni sunt cele mai mari din 23 ianuarie, cand 39 de avioane au intrat in zona de identificare a apararii aeriene („Adiz”, conform acronimului in engleza) a insulei. Ministerul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

