China vrea avioane europene și face mișcări strategice pentru a le obține China a anuntat vineri, in mod oficial, oferte existente pentru avioane Airbus in valoare de 17 miliarde de dolari, in ceea ce expertii au descris ca un efort de a prezenta o vizita a cancelarului german Olaf Scholz care i-a luat prin surprindere pe producatorul european de avioane si pe observatorii Chinei, transmite Reuters. Agentia de achizitii de stat a Chinei, CASC, a declarat ca a semnat un acord pentru 140 de avioane Airbus, incluzand 132 de avioane din familia A320 si opt avioane cu corp larg A350, in timpul vizitei de o zi a lui Scholz. Cu toate acestea, momentul ales pentru anunt a declansat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

