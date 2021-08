Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca trendul crescator privind infectiile cu SARS-CoV-2 este de natura a ingrijora, el atragand atentia asupra faptului ca exista date conform carora tinerii sunt mai afectati de varianta Delta a virusului si aratand ca in Romania doi…

- Filipine se confrunta, in prezent, cu una dintre cele mai ample recrudescente ale pandemiei de coronavirus, din Asia, raportand o crestere constanta a numarului de infectari pe parcursul ultimelor doua saptamani, atribuita de expertii din domeniul sanatatii variantei Delta, cunoscuta anterior drept…

- Pandemia de Covid-19, care revine cu varianta Delta, a contaminat mai mult de 200 de milioane de persoane in lume, in special in Asia unde China promite sa distribuie doua miliarde de doze de vaccin, informeaza AFP potrivit news.ro. Beijingul "se va stradui sa livreze doua miliarde de doze…

- In plina perioada de vacanța, Franța se pregatește pentru inceputul unui nou an școlar. Condițiile sanitare actuale și ingrijorarea legata de raspandirea variantei Delta impun masuri stricte, menite sa evite creșterea contaminarilor și reintoarcerea, pe cat posibil, la

- Decizia a fost luata cu o zi inainte de Comitetul Stiintific Consultativ pentru Coronavirus.”Nu exista nicio restrictie sau prioritate cu privire la tipul de vaccin pentru a treia doza”, a precizat Ministrul Sanatatii, Fahrettin Koca, dupa reuniunea Consiliului.Autoritațile au mai decis și ca persoanele…

- Danemarca a ajuns la un acord cu Romania pentru a cumpara peste 1,1 milioane de doze de vaccin anti-Covid produs de BioNTech/Pfizer. Anunțul Ministerului Sanatatii de la Copenhaga vine in contextul in care interesul romanilor pentru imunizare este scazut, iar vaccinurile vor expira, scrie Digi24 . Anunțul…

- China a reușit sa injecteze luni cincisprezece milioane de doze de vaccin. Un record care ilustreaza eforturile intreprinse de Beijing pentru a da un impuls campaniei sale de vaccinare. Aceasta graba pentru injecții se datoreaza foarte mult descoperirii a doua noi surse de contaminare cu Covid-19, saptamana…

- Stoparea activitații Caii Ferate din Moldova timp de 5 zile duce la o pierdere totala de 7,9 milione de lei din bugetul de stat, iar timp de 10 zile – de 14,3 milioane de lei, se arata într-un document semnat de directorul CFM, Adrian Onceanu, care a fost transmis redacției timpul.md. …