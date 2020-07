China: Vaccin eficient contra COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Imunitatea asigurata de anticorpi in urma vindecarii de covid-19 ar disparea in cateva luni de zile, potrivit unui nou studiu, un lucru care risca sa complice crearea unui vaccin care sa fie eficient pe termen lung - care este necesar fie sa fie mai puternic sau sa fie administrat cu regularitate, potrivit…

- Beijingul a aprobat un vaccin experimental pentru coronavirus pentru utilizare militara. China a insistat in repetate randuri ca armata sa sa ramana neafectata de pandemie, oficialitațile afirmand ca Armata Populara de Eliberare (PLA) nu a inregistrat niciun caz de coronavirus.

- Aproximativ 100 de laboratoarea mondiale rivalizeaza in producerea unui vaccin impotriva SARS-Cov-2, insa cercetatori din China anunta ca au creat un tratament in masura sa opreasca epidemia, relateaza AFP, conform news.ro.Un medicament - aflat in faza de testare - la prestigioasa Universitate…

- Aproximativ 100 de laboratoarea mondiale rivalizeaza in producerea unui vaccin impotriva SARS-Cov-2, insa cercetatori din China anunta ca au creat un tratament in masura sa opreasca epidemia.

- Un reputat medic italian a declarat ca nu va exista un vaccin disponibil care sa trateze Covid-19. Impreuna cu echipa sa a descoperit ca virusul ar fi fost pus in circulatie inca din octombrie in Italia. El a luat in calcul ca cifra actuala a deceselor inregistrate poate fi eronata in baza celor clasificate…

- Statele Unite acuza in mod public China de piratarea informatica a cerectarii americane cu privire la un vaccin impotriva noului coronavirus cu scopul de a-si insusi informatii utile, dezvaluie presa americana, relateaza AFP.

- Actorul american Tom Hanks a publicat, pe conturile sale de social media, fotografia unei pungi cu plasma pe care a donat-o pentru bolnavii de COVID-19, la un spital din Los Angeles.Starul premiat cu Oscar a scris pe Instagram: "Aceasta este punga de plasma de saptamâna trecuta. Ce punga!…

- China a anuntat joi ca va dona inca 30 de milioane de dolari Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care are nevoie de mai mult de 1 miliard de dolari pentru a finanta lupta impotriva pandemiei de coronavirus ce a ucis peste 180.000 de persoane in...