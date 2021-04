Stiri pe aceeasi tema

- China va vaccina pentru prima data intreaga populație a unui oraș, dupa ce a inregistrat 15 cazuri noi de COVID-19. Orașul are aproximativ 300.000 de locuitori și se afla in apropierea graniței cu Myanmar. Locuitorii din Ruili, provincia Yunnan, au fost, de asemenea, plasați in carantina, potrivit …

- Decizia de vaccinare in masa vine dupa ce autoritatile locale au inregistrat cele 15 cazuri noi de Covid-19 - cea mai mare crestere zilnica inregistrata de China in mai mult de doua luni. Orasul are aproximativ 300.000 de locuitori si se afla in apropierea granitei cu Myanmar. Locuitorii din Ruili,…

- China continentala a raportat 26 de noi cazuri de infectare cu coronavirus la 2 aprilie, in crestere fata de ziua precedenta, cand s-au inregistrat noua. Un focar din sud-estul tari este legat de Myanmar, relateaza Reuters. Citește și: Regina Elisabeta a II-a (94 de ani) a fost vaccinata cu…

- Capitala a ramas, in continuare, pe prima poziție in ceea ce privește numarul de cazuri noi de COVID-19 inregistrat in 24 de ore, cu peste 400 astfel de cazuri. Pe urmatoare poziții s-au situat Timișul - 209, Constanța - 188 și Clujul - 187.Peste 100 de cazuri noi au inregistrat și Brașovul - 179, Hunedoara…

- Bilanțul zilei de astazi al pandemiei de coronavirus in Republica Moldova arata 994 cazuri noi de infectare . Mai mult de jumatate din numarul total de infecții, raportate sunt in municipiul Chișinau.

- Un cartier rezidential din centrul Shanghai-ului a fost evacuat joi, dupa descoperirea a cel putin trei cazuri de COVID-19, primele semnalate in gigantica metropola chineza de la inceputul lunii noiembrie, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Autoritatile nu au specificat cati locuitori au fost…

- Cei 11 milioane de locuitori ai orașului Shijiazhuang, aflat in nordul Chinei, nu mai pot sa intre sau sa iasa din oraș, indiferent de motiv. Școlilele sunt inchise iar transportul public este intrerupt, transmite BBC.

- China a inregistrat, joi, 63 de cazuri noi de COVID-19, in ultimele 24 de ore, un record dupa luna iulie, in contextul in care un nou focar de COVID-19 a izbucnit in regiunea limitrofa a Beijingului. China a...