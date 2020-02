Stiri pe aceeasi tema

- „Pana acum, in Romania nu s-a inregistrat niciun caz de infecție cu coronavirus, iar daca vor fi cazuri, o sa le ținem sub control, fara discuție”, spune Adrian Marinescu, medic specialist in boli infecțioase la Institutul Matei Balș din București. intr-un interviu pentru HotNews .„In Romania s-au…

- Imaginile „apocaliptice" au fost filmate in Bahrain, invadat de milioane de lacuste. Roiurile au fost atat de mari incat au acoperit total cerul. Zeci de masini aflate in trafic au fost nevoite sa traga pe dreapta dupa ce vizibilitatea a scazut la zero. Lacustele se indreapta catre China,…

- Cercetatorii din Oltenia au gasit solutia pentru culturile romanesti, amenintate de temperaturile anormale din ultimii ani: „Incercam sa facem niste incrucisari pentru a crea noi soiuri de grau, rezistente la seceta”. Specialistii incearca sa combine soiurile autohtone cu unele din zone aride, precum…

- Oficialii chinezi spera ca Statele Unite vor acorda Chinei "flexibilitate" pe anumite promisiuni din acordul comercial parțial "in prima faza" semnat in decembrie in contextul epidemiei de coronavirus, a anunțat luni un reporter al site-ului Bloomberg, pe Twitter, citat de Reuters.

- In ultima perioada, starea de spirit a investitorilor a fost afectata de epidemia izbucnita in China, iar din punct de vedere economic, aceasta ar putea avea efecte negative semnificative asupra economiilor din regiunea est-asiatica, arata o analiza a casei de brokeraj XTB, potrivit news.ro.”Coronavirusul…

- FUMIGENE DE WEEKEND (117) FUMIGENE DE WEEKEND (117) “Fiecare om care se simte bine e de fapt un bolnav care se neglijeaza” spunea Jules Romains. Afirmație cu atat mai actuala cu cat industria farma și asociațiile ei, gen ARPIM “se dau de ceasul morții” (vorba vine) ca Romania cheltuie cel mai puțin…

- Al Hilal (campioana a Asiei), echipa pregatita de Razvan Lucescu, a invins formatia Esperance Tunis, campioana Africii, scor 1-0, si s-a calificat in semifinale la Cupa Mondiala a Cluburilor.

- Pakistanul este un partener important pentru Romania in regiunea Asiei de Sud, a declarat ambasadorul Romaniei la Islamabad, Nicolaie Goia, la receptia organizata pentru celebrarea Zilei Nationale a Romaniei, scrie agerpres.ro. Diplomatul a amintit in acest context ca in 2019 se implinesc 55 de ani…