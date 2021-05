Stiri pe aceeasi tema

- Președintele chinez Xi Jinping s-a oferit sa ajute India sa lupte impotriva epidemiei de coronavirus, scrie vineri presa de stat chineza, citata de Reuters.Xi și-a exprimat și condoleanțe fața de premierul indian Narendra Modi.

- Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA va stopa folosirea acestui vaccin in centrele de imunizare federale și a indemnat statele sa faca același lucru, pana cand experții vor analiza cele șase cazuri de cheaguri de sange aparute printre persoanele vaccinate, unul dintre ele – fatal, au…

- Ministrul de interne al Indiei, Amit Shah, a vizitat luni statul Chhattisgarh din centrul țarii unde gherilele maoiste au ucis 22 de membri ai forțelor de securitate în cursul weekendului, relateaza Reuters și CNN.Alți 30 de membri ai poliției și forțelor paramilitare au fost raniți în…

- Ambasada Rusiei din Coreea de Nord a descris joi viata grea din aceasta tara, cu restrictii "fara precedent" precum absenta accesului la medicamente, consecinta a masurilor draconice impuse din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP. Intr-o referire la un nou val de plecari ale…

- Presedintele chinez Xi Jinping a promulgat marti o reforma a sistemului electoral din Hong Kong, o decizie care ar urma sa duca la o marginalizare totala a opozitiei in teritoriul semiautonom, transmite AFP. Comitetul permanent al forului legislativ chinez votase in aceeasi zi, cu ''unanimitate'',…

- In urma solicitarii primite din partea Republicii Moldova prin intermediul „Mecanismului UE de protecție civila”, Romania a oferit o gama variata de echipamente de protecție personala, in contextul combaterii pandemiei. Transferul de echipamente include: 1.500.000 de maști chirugicale, 100.000 de maști…

- Administratia de la Beijing a exprimat speranta ca Uniunea Europeana va fi "independenta si autonoma", in contextul in care noul presedinte al Statelor Unite, Joseph Biden, a afirmat ca va contracara China printr-o "competitie extrema". Joseph Biden a declarat, intr-un interviu acordat CBS…

- R.P. Chineza va continua sa trimita vaccinul anti-Covid 19 in alte state, in special catre cele aflate in curs de dezvoltare, a declarat Wang Wenbin, purtator de cuvant al Ministerului de Externe de la Beijing, preluat de cotidianul oficial al Partidului Comunist Chinez, „Ziarul Poporului” si de agentia…