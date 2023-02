China va propune un plan de pace pentru Ucraina: "Acest război nu mai poate continua să facă ravagii" "Acest razboi nu mai poate continua sa faca ravagii", a declarat Wang Yi, consilier principal pe probleme de politica externa al presedintelui chinez Xi Jinping si considerat diplomatul cu rangul cel mai inalt din tara. Integritatea teritoriala si suveranitatea tuturor tarilor vor fi respectate prin propunerea Chinei, a spus Wang, fara a da detalii.El a dat insa asigurari ca Beijingul va continua sa lucreze pentru pace. "Putem, desigur, sa continuam sa ne strigam pozitiile la conferinte internationale precum aceasta, dar sugerez sa incepem, de asemenea, sa ne gandim cu calm, in special pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

