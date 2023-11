China va permite intrarea fără vize a cetățenilor din 5 țări UE Guvernul chinez a anunțat vineri ca cetațenii francezi, germani, italieni, olandezi, spanioli și malaezieni vor putea calatori fara vize in China timp de un an, incepand cu 1 decembrie, potrivit Politico. „China a decis sa aplice politica unilaterala de scutire de vize pentru mai multe țari, pe baza de incercare, ceea ce presupune extinderea tratamentului […] The post China va permite intrarea fara vize a cetațenilor din 5 țari UE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

