Stiri pe aceeasi tema

- Islanda le va permite turiștilor vaccinați impotriva COVID-19 sa intre in țara fara a sta in carantina. Toti cei care au primit ambele doze de vaccin aprobat de UE sunt scutiti de autoizolare.

- Turiștii care sint vaccinați integral impotriva COVID-19 vor fi scutiți de masurile restrictive. Autoritațile islandeze au decis sa permita intrarea libera in țara pentru toți cetațenii straini și nu numai din țarile UE care s-au vaccinat impotriva coronavirusului cu un preparat licențiat in UE. Despre…

- China este pregatita sa discute cu alte state proceduri privind recunoasterea mutuala a vaccinarilor contra Covid-19, potrivit unui inalt diplomat, informeaza The Guardian, potrivit News.ro. Wang Yi, consilier de stat, a mai declarat ca statul chinez este gata sa colaboreze cu IOC (International…

- Autoritațile din China și Africa de Sud au confiscat mii de doze de vaccinuri Covid-19 contrafacute, a declarat miercuri Interpol. Acesta a avertizat ca acesta reprezinta „doar varful aisbergului” in criminalitatea legata de vaccin, scrie The Guardian. Intr-un depozit de langa Johannesburg, Africa…

- Chiar daca vaccinul anti-coronavirus nu este obligatoriu, refuzul de a ne imuniza ne-ar putea afecta libertatea de mișcare. Israel, țara care are cea mai mare rata a vaccinarii in randul populației, ar putea oferi cetațenilor care se imunizeaza anti-coronavirus un Green Pass, un certificat care permite…

- Indonezia a demarat miercuri campania de imunizare in masa impotriva COVID-19 cu vaccinul CoronaVac dezvoltat de China, transmite dpa, potrivit AGERPRES. Presedintele Joko Widodo a fost primul indonezian caruia i s-a administrat vaccinul, in cadrul unei ceremonii la palatul prezidential, dupa…

- Mii de locuitori ai Beijingului stateau la coada luni, pe un frig glacial, pentru a fi vaccinati impotriva covid-19, inainte de marea migratie de Anul Nou chinezesc, in contextul in care autoritatile incearca, cu orice pret, sa evide un nou val al epidemiei, relateaza AFP, potrivit news.ro. Numai…

- Peste 10.000 de oameni au murit in SUA in ultimele trei zile ale anului 2020, aducand bilantul aproape de 350.000. In ciuda sperantelor ca vaccinurile vor putea opri raspandirea coronavirusului si reduce rata deceselor, scrie The Guardian, distribuirea dozelor in Statele Unite a fost descrisa drept…