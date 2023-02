Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi in marime de 45 000 lei, cu privarea dreptului de intrare in Republica Moldova pe un termen de 3 ani. Aceasta este pedeapsa penala stabilita in privința a doi cetațeni ucraineni, invinuiți de organizare a migrației ilegale.

- Personalul din instituțiile de invațamint care funcționeaza in regim de autogestiune financiar-economica va beneficia de un spor lunar in valoare fixa de 1300 de lei, incepind cu luna ianuarie 2023. O decizie in acest sens a fost aprobata, astazi, de Executiv. Proiectul prevede, de asemenea, creșterea…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au intrat 10.503 cetateni ucraineni, 6.077 direct din Ucraina, 1.719 din Republica Moldova si 2.707 din alte state, a transmis Guvernul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Luni, o filiala a Companiei Poșta Romana a fost deschisa la Chișinau. Potrivit autoritaților de la București, acest lucru reprezinta inca un pas important pentru apropierea Romaniei și Republicii Moldova. „Astazi am avut placerea deosebita de a participa la inaugurarea Filialei Companiei Naționale Poșta…

- Japonia va oferi Moldovei 27 de milioane de dolari pentru proiecte concrete in domeniul sanatații, energiei și industriei alimentare. Despre aceasta s-a discutat in cadrul intrevederii Ministrul afacerilor externe și integrarii europene Nicu Popescu cu Katayama Yoshihiro, ambasadorul Japoniei in Republica…

- Intalnirea a avut ca principale teme situația de securitate regionala, razboiul de agresiune al Rusiei in Ucraina, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova. Un punct important al intrevederii s-a referit la relațiile bilaterale intre Marea Britanie și Romania, care merita atenția deosebita a celor…

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a declarat ca Germania va oferi Republicii Moldova 32 de milioane de euro in contul unui ajutor destinat pentru refugiații ucraineni, potrivit RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Republica Moldova, confruntata cu probleme grave de aprovizionare cu gaz rusesc si electricitate din Ucraina, are nevoie de 1,1 miliarde de euro suplimentari pentru a acoperi costurile energetice in aceasta iarna, a declarat vineri ministrul de externe Nicu Popescu pentru France Presse, informeaza Agerpres…