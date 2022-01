Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul a raportat 12 noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore, cu 12 zile inainte ca orașul sa gazduiasca Jocurile Olimpice de iarna, iar testele in masa au fost introduse in trei zone in incercarea de a limita epidemia.

- Comitetul de Organizare al Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, China (4-20 februarie) a anunțat luni, 17 ianuarie, ca nu vor fi vandute bilete pentru publicul larg din cauza pandemiei de Covid-19, a notat postul CNN . Tichetele vor fi distribuite de autoritați doar rezidenților. „In contextul…

- China spune ca biletele pentru Jocurile Olimpice de iarna nu vor fi vandute publicului larg din cauza pandemiei. Acestea urmeaza fi distribuite de autoritați intr-un numar limitat. Grupuri de spectatori vor fi invitate la fața locului pe tot parcursul Jocurilor. Acestora li se va cere sa „respecteze…

- Un oras din centrul Chinei, cu o populatie de peste un milion de locuitori, a intrat în lockdown dupa descoperirea a trei cazuri asimptomatice de COVID-19, cu o luna înainte de Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing, informeaza marti AFP citata de Agerpres.De la începutul…

- China promite o Olimpiada verde. Jocurile Olimpice de Iarna, pe care le va gazdui incepand cu 4 februarie, se vor desfașura in condiții ecologice, spun organizatorii. Dar chiar ceremonia de deschidere de la Beijing ar putea fi amenințata de smog.

- SUA au anunțat boicotul diplomatic al Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing, din 2022, relateaza CNN și BBC. Anunțul oficial a fost facut luni de Casa Alba care a transmis ca SUA nu vor trimite în China nicio delegație oficiala din cauza „îngrijorarilor legate de respectarea drepturilor…

- Primul caz cunoscut de COVID-19 ar fi fost al unui vanzator dintr-o piața din Wuhan, China și nu al unui contabil care parea sa nu aiba nicio legatura cu piața, dar al carui caz a contribuit la speculații ca virusul s-ar fi scurs dintr-un laborator, potrivit unui studiu american potrivit Reueters. Originea…

- Autoritatile chineze au plasat marti in carantina Lanzhou, un oras din China cu patru milioane de locuitori, din cauza creșterii masive a numarului de cazuri de COVID-19, cu 100 de zile inantea Jocurilor Olimpice (JO) de iarna de la Beijing, relateaza AFP. La Lanzhou, toate cartierele rezidentiale sunt…