China va limita la trei ore pe săptămână durata alocată de minori jocurilor video online China a anuntat luni ca va interzice minorilor sa aloce mai mult de trei ore pe saptamana jocurilor video online, in contextul unui obiectiv deja stabilit ce vizeaza combaterea dependentei tinerilor din aceasta tara, informeaza AFP.



Unii dintre copiii chinezi petreceau pana acum zile intregi in fata dispozitivelor lor mobile.



Fenomenul este criticat de mai mult timp in China din cauza consecintelor sale negative: scaderea acuitatii vizuale, impact asupra rezultatelor scolare, absenta activitatii fizice si risc de dependenta.



Reglementarile chineze interziceau… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

