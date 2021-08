China va interzice cântecele pentru karaoke care ameninţă ''securitatea naţională'' China a anuntat ca va interzice in localurile de karaoke, foarte populare pe teritoriul sau, melodiile considerate violente, care incita la ura sau chiar ''submineaza securitatea nationala'', relateaza AFP. In aceasta tara, localurile de karaoke sunt adevarate complexe cu sali private dotate cu canapele confortabile, tablete tactile si ecrane uriase, care le permit oamenilor sa cante impreuna cu prietenii melodii alese din zeci de mii de titluri. Ministerul chinez al Culturii si Turismului a anuntat marti crearea de la 1 octombrie a unei liste negre de melodii "cu continut ilegal".… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

