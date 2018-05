Stiri pe aceeasi tema

- India va depasi China si va fi tara cu cei mai multi locuitori in 2050, potrivit estimarilor facute de Națiunile Unite. Expertii spun ca in ritmul actual de urbanizare, doua treimi din populatia planetei va trai la oras in 30 de ani.

- Previziunile arata ca 2,5 miliarde de persoane ar putea ajunge sa sporeasca populatia din zonele urbane pâna în 2050. Aproape 90% din aceasta crestere se va produce în Asia si în Africa, precizeaza studiul, realizat de un departament al ONU specializat în chestiuni economice…

- Abandonata de tata, orfana de mama si lasata singura cu un bebelus. Este povestea de viața a unei tinere de 21 de ani! Dupa ce și-a inmormantat mama, fata a ales sa aiba grija de patru suflete nevinovate: cei trei frați ai sai și bebelușul ei. Totul in niște condiții greu de imaginat!

- Joi seara, administratia a anuntat pe site-ul sau ca au avut loc doua cutremure cu magnitudinea de 6,5 grade, la doar zece secunde distanta unul de celalalt, in colturi opuse ale tarii, in regiunea Xinjiang din extremitatea vestica si in provincia Yunnan din sud-vestul tarii. Informatia a…

- Administratia pentru cutremure din China a anuntat, vineri, ca a raportat din greseala doua seisme majore, alertele fiind de fapt "scurgeri accidentale" in spatiul public ale unei simulari, relateaza Reuters. Joi seara, administratia a anuntat pe site-ul sau ca au avut loc doua cutremure cu magnitudinea…

- Elveția va continua procedeul de stabilire a un numar fix de cetațeni din Romania și Bulgaria carora le va da drept de ședere și, deci, de munca. Consiliul Federal a decis sa prelungeasca cu inca un an clauza de salvgardare prevazuta in acordul asupra liberei circulații.

- Ministrul de Finante al Chinei a anuntat vineri ca va elimina impozitele pe profit pentru producatorii de cipuri pentru a dezvolta acest sector si a limita dependenta de cipuri aduse din import, pe fondul tensiunilor comerciale cu SUA, relateaza Mediafax . Masura vine in timp ce Statele Unite iau…

- Un proiect inedit de reimprospatare demografica da roade intr-o comuna botosaneana, dupa ce autoritatile locale au oferit case tuturor celor care vor sa se mute in comuna. Populatia scolara a crescut cu peste 50% in numai doi ani.