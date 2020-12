Stiri pe aceeasi tema

- China va depași Statele Unite și va deveni cea mai mare economie din lume in 2028, cu cinci ani mai devreme decat se estimase anterior din cauza recuperarilor contrastante ale celor doua țari din pandemia COVID-19.

- Cuprul ajunge la cea mai ridicata cotație din ultimii șapte ani, pe fondul temerilor privind unele deficite odata cu revenirea economica dupa pandemie Cotatia cuprului la bursa London Metal Exchange a crescut vineri pana la 7.750 de dolari tona, cea mai ridicata valoare inregistrata dupa luna martie…

- Economia elvetiana a înregistrat în trimestrul trei cel mai rapid ritm de crestere din ultimele patru decenii în conditiile în care activitatea comerciala si-a revenit din colapsul cauzat de masurile de lockdown, scrie Bloomberg, preluat de Mediafax.Produsul Intern Brut a…

- Economia merge inainte, chiar si in pandemie, datorita miilor de antreprenori care se lupta zi de zi sa le mearga afacerile, a declarat marti, la Topul National al Firmelor 2020, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Economia chiar si in pandemie merge inainte. Mergem…

- Gigantul american Facebook critica Netflix, dupa ce platforma de filme a prezentat recent un documentar care arata parțile mai puțin bune ale rețelelor sociale cu ajutorul unor foști angajați ai acestora, scrie Bloomberg.Documentarul ”Dilema Sociala” susține ca rețelele desocializare sunt proiectate…