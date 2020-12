Stiri pe aceeasi tema

- China va depași Statele Unite și va deveni cea mai mare economie din lume in 2028, cu cinci ani mai devreme decat se estimase anterior din cauza recuperarilor contrastante ale celor doua țari din pandemia COVID-19.

- Iranul isi va respecta din nou obligatiile in cadrul Acordului de Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, daca Statele Unite reintra in acord, a anuntat joi ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, relateaza Reuters. Presedintele ales american Joe Biden a anuntat ca doreste sa…

- Sonda spatiala Chang'e-5 a Chinei a aselenizat cu succes, marti, in cadrul misiunii istorice de prelevare a unor mostre de pe suprafata Lunii, au relatat media chineze, citate de Reuters si DPA.

- Administratia de la Beijing a avertizat, luni, ca va avea "reactii legitime" fata de o vizita a unui oficial militar american in Taiwan, informeaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX. Conform unor surse, contraamiralul Michael Studeman, comandantul Diviziei de informatii a Flotei militare…

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, a afirmat joi ca relatiile cu Statele Unite ale Americii se vor imbunatati in mandatul lui Joe Biden, presedintele ales al SUA, dar mai sunt suficiente dezacorduri cu partenerii europeni care sugereaza ca nu totul va fi diferit, relateaza Reuters, potrivit…

- Planul arata ca populara aplicatie video nu a renuntat la planurile sale de expansiune, in pofida incertitudilor legate de proprietarii sai. Presedintele american Donald Trump a ordonat companiei mama ByteDance, din China, sa vanda TikTok, pe fondul ingrijorarilor legate de securitatea datelor personale…

- Statele Unite au anuntat vineri trimiterea de nave de patrulare ale garzii de coasta in Pacific pentru a contracara activitatile "destabilizatoare" ale Beijingului in zonele de pescuit disputate din Marea Chinei de Sud, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Consilierul pentru securitate nationala…