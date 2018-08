Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a declarat sambata ca spera ca Australia sa nu aiba „suspiciuni nefondate”, astfel incat relațiile dintre cele doua țari sa revina la normal in curand, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Relațiile dintre cele doua țari s-au deteriorat anul trecut, cand…

- Turcia intentioneaza sa emita pentru prima oara titluri de stat in yuani (renminbi), a anuntat vineri presedintele Recep Tayyip Erdogan, citat de Xinhua. Erdogan a explicat ca obligatiunile in moneda nationala chineza sunt raspunsul Turciei la evaluarile ale institutiilor de rating, pe care le-a apreciat…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit marti la Beijing, la mai putin de o saptamana dupa summitul cu presedintele american Donald Trump in Singapore, au anuntat media de stat chineze, citat de AFP, Reuters si dpa."Kim Jong Un, presedintele Partidului Muncitoresc Coreean si presedinte al…

- Summitul Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), la care participa sefii de stat rus, iranian si chinez, se deschide sambata in orasul Qingdao, estul Chinei, in contextul unei cresteri a tensiunilor comerciale chino-americane si in timp ce Teheranul incearca sa se asigure de sprijinul acordat…

- Iranul a confirmat miercuri la Viena ca se pregateste sa relanseze programul nuclear iranian in cazul unui esec al acordului international din 2015 cu marile puteri ca urmare a retragerii SUA din acest acord, luna trecuta, relateaza AFP. Teheranul desfasoara ''activitati de pregatire''…

- Iranul, europenii, China si Rusia se reunesc vineri la Viena pentru a trece in revista incercarile lor de a salva acordul nuclear incheiat in 2015 cu Teheranul, la doua saptamani dupa retragerea furtunoasa a Washingtonului, relateaza AFP. Pentru prima data de la intrarea in vigoare a acordului,…

