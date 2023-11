Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin va merge in China saptamana viitoare, urmand sa participe la Inițiativa „Noul drum al matasii”, pe 17 și 18 octombrie, proiect inițiat de omologul sau chinez, Xi Jinping, relateaza Reuters.Potrivit sursei citate, in timpul deplasarii sale in China, Putin va incerca sa…

- Operațiunea Hamas a fost o surpriza, dupa cum au recunoscut militari de grad inalt din armata de israaliana, care au recunoscut „eșecul grav al informațiilor”. „Succesul lor s-a bazat pe tehnologia chinezesca”, susține sauditul Aimen Dean, 45 de ani, consultant de securitate și autor de carți de spionaj,…

- Aproximativ 60.000 de e-mailuri legate de diplomația americana au fost piratate in timpul unui atac cibernetic suspectat a fi de origine chineza, spun americanii. „Aproximativ 60.000 de e-mailuri neclasificate au fost vizate in timpul acestei breșe”, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului…

- Facebook, Messenger, Instagram si WhatsApp vor pune, in curand, la dispozitia utilizatorilor chatboti cu diverse personalitati si functionalitati.Meta a anuntat ca va lansa mai multe tipuri de chatboti pentru platformele sale sociale, confirmand zvonurile care au circulat anterior. Niciuna din platformele…

- Compania mama a Facebook isi propune ca noul sau model AI sa fie gata anul viitor, a spus publicatia, adaugand ca va fi de cateva ori mai puternic decat versiunea sa comerciala numita Llama 2. Llama 2 este modelul de limbaj AI open source al Meta, lansat in iulie si distribuit de serviciile cloud Azure…

- Executivul britanic a declarat intr-un comunicat de presa de joi ca va gazdui intalnirea, care va reuni guverne internationale, firme de AI si experti in cercetare, pentru a discuta despre ”dezvoltarea si utilizarea in siguranta a tehnologiei AI de frontiera”. Evenimentul va avea loc pe 1 si 2 noiembrie,…

- Potrivit datelor firmei Refinitiv, acesta a fost cel mai rapid ritm de crestere trimestrial de la an la an din ultimii doi ani. Actiunile Baidu tranzactionate in SUA au crescut cu peste 4% in urma informatiilor. Iata cum Baidu a evoluat compania in trimestrul al odilea, fata de estimarile consensuale…

- Autoritațile americane incearca sa foloseasca unele țari din regiune pentru a efectua atacuri in rețea asupra Chinei. Declarația aparține Ministerului chinez de Externe. "Washingtonul folosește diverse metode, inclusiv mass-media, pentru a raspindi informații false despre 'hackerii chinezi'. Statele…