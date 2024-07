Stiri pe aceeasi tema

- Al 20-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) a adoptat o decizie privind aprofundarea continua a reformei in mod cuprinzator pentru a avansa modernizarea chineza, in cea de-a treia sesiune plenara care a avut loc in Beijing de luni pana joi. Intr-un comunicat la finalul plenarei se…

- Cea de-a treia sesiune plenara a celui de-al 20-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) s-a deschis luni la Beijing, urmand sa fie stabilit planul strategic privind aprofundarea cuprinzatoare a reformei si promovarea modernizarii in stil chinezesc. Politica de reforma si deschidere…

- Cea de-a treia sesiune plenara a celui de-al 20-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) și-a inceput lucrarile luni la Beijing. Secretarul general al Comitetului Central al PCC, Xi Jinping, a facut, in numele Biroului Politic al Comitetului Central al PCC, un raport de lucru și a prezentat…

- Cea de-a treia sesiune plenara a celui de-al 20-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez (PCC), care va avea loc in curand, atrage atenția globala. China va aprofunda in continuare reforma intr-un mod general, concentrandu-se pe promovarea modernizarii in stil chinezesc. Potrivit celor trei…

- Peng Liyuan, soția președintelui Chinei, Xi Jinping, și Agata Kornhauser-Duda, soția președintelui Poloniei, Andrzej Duda, au vizitat Centrul Național pentru Artele Spectacolului (NCPA) din Beijing. Agata Kornhauser-Duda il insoțește pe președintele polonez intr-o vizita de stat in China. Cele doua…

- Armata chineza ar putea izola Taiwanul, i-ar putea paraliza economia si ar putea face ca insula democratica sa cedeze in fata vointei Partidului Comunist de la Beijing fara sa traga vreun foc de arma, avertizeaza un important think tank intr-o analiza pentru CNN.

- Ion Ceban, primarul municipiului Chișinau, a avut la Beijing, China, o intrevedere cu vicepreședintele Asociației Poporului Chinez pentru Prietenia cu Țarile Straine, noteaza Noi.md. "Am mulțumit pentru ospitalitate și am discutat despre relațiile de colaborare dintre China și Republica Moldova, inclusiv…

- Doi urși panda vor sosi la gradina zoologica din Washington pina la sfirșitul acestui an, trimiși din China, intr-un nou efort al regimului de la Beijing de a repara relațiile glaciale cu Statele Unite. Anunțul a fost facut, miercuri, de Smithsonian's National Zoo și de prima doamna a SUA, Jill Biden,…