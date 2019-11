China va ajunge să aibă 35.000 de km de linii de mare viteză la final de an ​China a inaugurat recent un nou tronson pe care vor circuyla trenuri de mare viteza și rețeaua totala va ajunge la 35.000 km la finalul acestui an. China nu avea niciun km de linie de mare viteza în 2008, dar de atunci a construit o rețea mai mare decât restul lumii la un loc.



Cel mai nou tronson inaugurat are 235 km și unește orașul Rizhao de la Marea Galbena cu Qufu, orașul lui Confucius și un loc plin de turiști. Trenurile convenționale faceau 3 ore și 13 minute, cele de mare viteza fac 74 de minute. La secțiune lucrul a început în mai 2017, ceea ce spune enorm… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

