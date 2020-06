China va adera la Tratatul privind Comerţul cu Arme China, al doilea fabricant de arme din lume, va adera la Tratatul privind Comertul cu Arme (TCA), o decizie care "va consolida pacea" in lume, a dat asigurari luni Beijingul, potrivit AFP. Tratatul, adoptat in 2013 de catre ONU si intrat in vigoare anul urmator, prevede ca fiecare tara semnatara evalueaza inainte orice tranzactie daca armele vandute risca sa fie utilizate in incalcarea vreunui embargou international, sa fie deturnare in favoarea unor criminali sau incalca drepturile omului. Tipurile de arme acoperite de tratat variaza de la pistoale si rachete la avioane si nave de razboi. Aderarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

