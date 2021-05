China: Un turist a rămas atârnat de un pod după ce bucăți din podeaua din sticlă au fost luate de vânt Un barbat a ramas atârnat de un pod din China dupa ce panourile din sticla care formau podeaua au fost luate de vântul puternic, relateaza BBC.

Barbatul vizita podul aflat la 100 m înalțime în muntele Piyan, în nord-estul țarii, când incidentul a avut loc vineri.

Câteva bucați de podea de sticla au fost suflate de vânturi care au atins pâna la 150 km / h.

Se crede ca China are aproximativ 2.300 de poduri de sticla și o serie de pasarele și tobogane din sticla.

Acestea sunt concepute pentru a atrage turiști în cautare de senzații… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

