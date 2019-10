Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care participa la manifestațiile desfașurate în Hong Kong au început sa scrie și sa trimita "scrisori de adio" apropiaților, în contextul escaladarii tensiunilor între protestatari și autoritați, relateaza cotidianul The New York Times, citat de Mediafax."Când…

- Doi cetateni americani au fost arestati in Jiangsu, provincie din estul Chinei, a anuntat joi Departamentul de Stat al SUA, transmite AFP. Potrivit unui responsabil al diplomatiei americane, cei doi sunt vizati de "acuzatii" din partea autoritatilor provinciale.

- Cel puțin 36 de persoane au decedat, iar alte 36 au fost ranite, in urma coliziunii intre un autocar și un camion pe o șosea din estul Chinei, au anunțat autoritațile, ce au precizat ca informațiile inițiale sugereaza ca accidentul s-ar fi produs dupa spargerea unei anvelope a autobuzului, relateaza…

- Televiziunea Nationala din China, CCTV, s a aflat in vizita, in aceste zile, la Baza Sportiva a Academiei Gheorghe Hagi, pentru un reportaj despre scoala de fotbal constanteana si fotbalul romanesc in general, informeaza fcviitorul.ro.Reprezentantii televiziunii CCTV, a carei audienta depaseste un miliard…

- Al noualea taifun din acest an urmeaza sa se indrepte sambata spre nord-vest, de-a lungul coastei Chinei, a informat Administratia Meteorologica Chineza (CMA), care va monitoriza situatia in special la Shanghai si in provinciile Zhejiang, Fujian, Jiangsu si Shandong.Centrul taifunului se…

- Circa o mie de exemplare de cocor japonez au fost crescute in rezervatia Zhalong, cel mai mare centru pentru inmultirea acestei specii aflate pe cale de disparitie. Cocorii din rezervatie sunt invatati sa zboare, sa vaneze si sa supravietuiasca in salbaticie. Rezervatia a explorat modalitatile…

- A fost potop in sud-vestul Chinei. Localnicii spun ca nu au mai vazut vreodata așa ceva, iar marturie stau imaginile cu adevarate cascade formate de la inalțimea podurilor care traverseaza apele din zona.