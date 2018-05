Stiri pe aceeasi tema

- Republica Dominicana a stabilit relatii diplomatice cu China si le-a intrerupt pe cele cu Taiwanul, a anuntat luni seara guvernul de la Santo Domingo, citat de AFP. "Anuntam poporul dominican ca am luat decizia de a stabili relatii diplomatice cu Republica Populara Chineza, cu convingerea ca aceasta…

- Guvernul a aprobat Strategia de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru urmatorii cinci ani. Documentul include masuri de prevenire a fenomenului, de protecție sociala și asistența a victimelor, precum și acțiuni de urmarire penala și judecare a cauzelor, scrie IPN.

- Dar ar putea fi vizate si alte bunuri americane precum whisky si cereale pe care statele europene le importa acum de peste ocean, potrivit unui document obtinut de Bloomberg. Si e vorba de bani multi. Valoarea totala a importurilor americane care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde…

- Agentia Servicii Publice va elibera permise de conducere internationale doar in baza permisului de conducere national cu statut: „valabil”, pe un termen de pina la trei ani, cu conditia ca acest termen sa nu depaseasca termenul de valabilitate al permisului de conducere national detinut de catre solicitant.…

- Guvernul de la Beijing si-a exprimat joi 'puternica nemultumire' fata de votul prin care Senatul american a aprobat o lege care intareste legaturile intre Statele Unite si Taiwan, insula de facto independenta, dar pe care China o considera una din provinciile sale, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Scandal in Letonia, dupa ce Guvernatorul Bancii Centrale a fost reținut. Guvernatorul bancii centrale din Letonia ar trebui sa-și dea demisia dupa ce a fost reținut de agenția anti-corupție de la Riga, a susținut primul ministru Maris Kucinskis, luni. Procurorii Biroului de Prevenție și Combatere a…

- Are aproape 27 de ani, a studiat in cadrul Universitații Beijing Language and Culture University din China și a decis sa ramana acolo. Frumoasa bruneta din Targu Jiu vorbește fluent engleza, chineza și franceza, lucrand ca și traducator engleza-chineza/chineza-engleza pentru firma de investiții…

- Femeia in varsta de 35 de ani avea datorii la jocurile de noroc in valoare de 9.500 de dolari și planuise sa provoace incendiul, apoi sa il stinga, in speranța ca familia o va recompensa pentru fapta ei „eroica”.Tatal copiilor, Lin Shengbin, se afla intr-o calatorie de afaceri cand a avut…