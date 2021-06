Stiri pe aceeasi tema

- O turma de 15 elefanți a provocat distrugeri in sud-vestul Chinei, mancand lanuri intregi de porumb și spargand hambare. Animalele au plecat dintr-o rezervație naturala in aprilie și au parcurs pana acum 500 de kilometri, relateaza The Guardian, citat de digi24.ro.

- In timp ce meciurile din mai multe campionate din Europa se disputa inca fara spectatori, in China, țara de unde a pornit pandemia de coronavirus, noul sezon fotbalistic a inceput cu fani in tribune. Circa 30.000 de spectatori au asistat marti, 20 aprilie, la primul meci din noul sezon, dintre echipele…

- Președintele SUA, Joe Biden, a asigurat miercuri ca planul sau de a investi 2.000 de miliarde de dolari în infrastructura va crea „milioane de locuri de munca” și va concura mai bine cu China, în timpul unui discurs în Pittsburgh, Pennsylvania, potrivit AFP.„Aceasta…

- Braț la braț, miniștrii de externe ai Chinei și Rusiei și-au exprimat pe un ton indignat aversiunea fața de sancțiunile internaționale impuse țarilor lor, care marcheaza, in opinia Moscovei și a...