O instanta din orasul Tianjin l-a condamnat marti la inchisoare pe viata pe Sun Zhengcai, ex-ministru chinez al Agriculturii si fost secretar general al Partidului Comunist in provincia Chongqing, pentru luare de mita in valoare de 170 de milioane de yuani (22 milioane de euro), transmite agentia EFE. Conform deciziei tribunalului, lui Sun ii vor fi interzise pe viata drepturile politice si ii vor fi confiscate de catre stat toate proprietatile personale si castigurile ilegale. Procesul contra lui Sun Zhengcai, care pana la caderea sa in dizgratie era considerat ca unul dintre principalii candidati…