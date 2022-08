Stiri pe aceeasi tema

- Armata Chinei a inceput joi cele mai importante manevre militare din istoria sa in jurul Taiwanului. Este, spun analiști de la ”Le Figaro”, un raspuns dur la vizita președintei Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, Nancy Pelosi, la Taipei. Deși aceasta vizita pe un teritoriu revendicat de China…

- China a lansat joi exerciții militare fara precedent in șase zone care inconjoara Taiwan, la o zi dupa vizita președintei Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, la Taipei. China a lansat mai multe rachete balistice Dongfeng in apele din jurul coastelor de nord-est și sud-vest ale Taiwanului.…

- UPDATE Armata chineza a tras joi proiectile neidentificate catre stramtoarea Taiwan, la scurt timp dupa debutul unor importante exercitii militare in jurul insulei Taiwan, revendicata de Beijing, transmit AFP si Reuters. In Pingtan, o insula chineza situata in apropiere de manevrele militare in desfasurare,…

- Recent, un expert politic a afirmat ca marele avantaj dat de vizita lui Nancy Pelosi este ca ii reasigura pe taiwanezi de sprijinul SUA. Vizita atent observata la Taiwan a președintelui Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, le va oferi multor locuitori din Taiwan „un motiv pentru mai multa incredere”…

- Angajamentul Washingtonului fața de Taiwan va fi demonstrat de abilitatea sa de a ajuta insula sa reziste in fața Chinei, nu de vizite care țin prima pagina a ziarelor, observa editorialul revistei The Economist, publicat in chiar ziua sosirii lui Nancy Pelosi la Taipei.Vizita lui Nancy Pelosi in Taiwan…

- Președinta Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, aflata in vizita in Taiwan, a avut miercuri dimineața o intrevedere cu președintele Taiwanului, Tsai Ing-wen. Apoi, cei doi oficiali, au ținut o conferința de presa comuna. Vizita oficialului american in Taiwan este vazuta de China ca o recunoaște…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, care a sosit ieri seara in Taiwan, a declarat astazi ca a venit cu intentii pasnice in regiune, in contextul in care vizita sa a infuriat Beijingul, transmite AFP, preluata de Agerpres.„Venim ca prieteni in Taiwan, venim in pace in regiune”, a…

- 12 avioane de vanatoare și doua bombardiere chineze au patruns pe teritoriul taiwanez, ridicand la 370 numarul incursiunilor aeriene ale Beijingului, de la inceputul anului. Guvernul de la Taipei a raportat vineri, o noua incursiune semnificativa a avioanelor chineze in zona sa de aparare aeriana (ADIZ),…