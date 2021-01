Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), la 11 ianuarie 2020 a fost raportat primul deces, la acea data fiind 41 de cazuri confirmate in aceasta tara. Agentia nationala de presa din China, Xinhua, a citat comisia de sanatate din metropola centrala Wuhan, ... The post 11 ianuarie 2021…

- Beijingul a impus stare de izolare la doar cateva luni de la ultimul val de infectari cu noul coronavirus. Administrația de la Beijing a impus izolarea in zece sectoare, in districtul Shunyi, in nord-estul orasului – o prima reintroducere a carantinei in capitala chineza dupa valul covid-19 din iunie…

- O "cetateana jurnalista" chineza, arestata dupa reportajele facute despre carantina din Wuhan, a fost condamnata, luni, la 4 ani de inchisoare, potrivit avocatului ei, relateaza France Presse. Un an a trecut de la aparitia COVID-19 in acest oras.

- Echipa internationala a Organizatiei Mondiale a Sanatatii insarcinata cu anchetarea originii virusului care a provocat pandemia va merge in regiunea chineza din Wuhan, unde a izbucnit epidemia, fara a fi "supervizata" de Beijing, a asigurat vineri un responsabil al agentiei. Saptamana aceasta, OMS a…

- Noi cercetari sugereaza ca o mutație a coronavirusului la inceputul pandemiei a ajutat-o ​​sa se raspandeasca mai ușor și a facut mai dificila oprirea, relateaza New York Times. Mutația, cunoscuta sub numele de 614G, a fost observata pentru prima data in China in ianuarie, inainte de a se raspandi rapid…