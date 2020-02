China - Un alt spital pentru tratarea bolnavilor de coronavirus a fost deschis la Wuhan

Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizare de invidiat in China. Daca la noi e nevoie de ani de zile pentru contrucția unui noi spital, China a ridicat doua unitați medicale in care sa iși trateze cetațenii. Un nou spital improvizat a fost deschis in orașul Wuhan, aflat in provincia Hubei, pentru persoanele infectate cu noul tip…

- Autoritațile din Wuhan au deschis al doilea spital provizoriu pentru tratarea bolnavilor de coronavirus, la doar cateva zile dupa ce primul spital, construit de la zero in doar opt zile, și-a primit primii pacienți, relateaza NY Post. Cel de-al doilea spital are o capacitate de 1.500 de paturi, cu 500…

- Autoritatile sanitare din Suedia au confirmat vineri primul caz de coronavirus nou diagnosticat in aceasta tara, informeaza DPA si Reuters.Pacienta a vizitat recent zona Wuhan din China, epicentrul epidemiei.

- Chinezii au deschis in Huanggang, langa Wuhan, primul spital destinat special persoanelor infectate cu coronavirus. Nu este un spital construit de la zero, asa cum fac autoritatile din Wuhan, ci este vorba despre o reamenajare a unei cladiri existente,...

- UPDATE – Autoritatile chineze au decis sa construiasca un al doilea spital, de 1300 de locuri, pentru a trata cazurile de coronavirus in epicentrul epidemiei, Wuhan. Un prim spital cu 1000 de paturi este deja in constructie in acest oras de 11 milioane de locuitori, care se afla in carantina. Si Hong…

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile (6 zile construcția) 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP și preluate de agerpres.Vezi și: BREAKING - Atac armat in Germania:…

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP. Potrivit imaginilor difuzate la televiziune, zeci de excavatoare pregatesc terenul pe care…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…