Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a precizat ca nu sustine atacuri in interiorul Rusiei, declaratie ce survine dupa ce doua drone din Ucraina au lovit luni cladiri in Moscova, transmite marti Reuters. „Ca o chestiune generala, nu sustinem atacuri in interiorul Rusiei”, a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine…

- Tokyo a protestat pe langa Moscova dupa decizia Rusiei de a declara 3 septembrie ”Ziua Victoriei asupra Japoniei militariste”, o actiune despre care spune ca ar alimenta antagonismul reciproc, a declarat luni, 26 iunie, purtatorul de cuvant al guvernului, citat de Reuters și Agerpres . ”Adoptarea acestei…

- Sfidarea fara precedent la adresa președintelui rus Vladimir Putin de catre luptatorii Wagner scoate la iveala noi "fisuri reale" la nivelul autoritații sale și ar putea dura saptamani sau luni pentru ca acestea sa se manifeste, a declarat duminica, 25 iunie, secretarul american de stat Antony Blinken,…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a cerut marti bancilor din zona euro cu operatiuni in Rusia sa se retraga rapid din aceasta tara, un indemn explicit rar din partea institutiei financiare, facut la mai mult de un an de la invazia rusa in Ucraina, transmite Reuters. ”Cred ca este important ca bancile sa…

- Rusia a inregistrat un usor excedent bugetar in mai, care a permis o reducere a deficitului bugetar in primele cinci luni ale anului, la 3.410 miliarde de ruble (41,9 miliarde de dolari), pe masura ce cheltuielile lunare au incetinit, a declarat marti Ministerul de Finante, transmite Reuters. In perioada…

- Fostul presedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, vazut ca unul dintre cei mai fideli aliati ai lui Vladimir Putin, a declarat ca razboiul din Ucraina ar putea dura zeci de ani, cu perioade lungi de lupte intrerupte de armistitii, a relatat joi, 26 mai, agentia rusa de presa RIA Novosti . ”Acest conflict…

- Ucraina se bucura de mai multe caștiguri pe front, iar Zelenski aduce noi arme din Europa, dupa vizitele intreprinse aici, in ultimele zile. Ucraina a salutat luni (15 mai) primele progrese substanțiale pe campul de lupta, in ultimele șase luni, in vreme ce președintele Volodimir Zelenski a obținut…

- Serviciul de informatii din Danemarca se asteapta ca Rusia sa recruteze civili si sa foloseasca jurnalisti si oameni de afaceri pentru a spiona tara, ca alternativa la diplomatii rusi care au fost expulzati anul trecut sub suspiciunea de spionaj, a informat serviciul danez de securitate si informatii,…