- O cladire industriala din Beijing va fi reconvertita intr-o fabrica de maști medicinale, in 6 zile, pentru a face fața cererii masive de maști de protecție impotriva coronavirusului, noteaza agenția de presa chineza Xinhua.

- Raspandirea noului coronavirus aparut in China a determinat ca peste 80 de reviste, societati stiintifice organizatii si institutii sa finanteze studii si sa ia decizia de a impartasi rapid si gratuit descoperirile si informatiile relevante legate de aceasta epidemie, relateaza miercuri EFE.…

- Ce are coronavirusul cu dezindustralizarea Romaniei, va veți intreba? Se pare ca are, pentru ca din cauza ca s-au inchis fabrici care produceau maști și echipamente de protecție, dezinfectanți și vaccinuri, Romania nu-și poate asigura stocuri necesare de astfel de produse decat apeland la importuri…

- China are nevoie urgent de maști medicale și alte echipamente de protecție, in contextul in care numarul persoanelor infectate cu coronavirus a depașit 17.000, iar 361 de oameni au murit, a declarat luni o reprezentanta a Ministerului de Externe de la Beijing, potrivit site-ului Guardian, scrie Mediafax."China…

- Cel puțin 41 de persoane au murit in China din cauza infectarii cu noul coronavirus, iar numarul persoanelor contaminate a crescut la 1.287, au precizat sambata autoritatile locale. Intre timp, virusul a ajuns și in Europa, trei cazuri fiind confirmate in Franța. Un mare numar de festivitati prevazute…