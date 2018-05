CHINA, ultima tentație pentru specialiștii nostri în energia nucleară De cativa ani, exista la nivel international un trend de migrare a personalului intre proiecte nucleare, de la cele operationale catre cele noi, care se pun in functiune si care au nevoie de specialisti, mai ales in state unde programul nuclear este in faza incipienta. Spre deosebire de alte state, motivele migrarii specialistilor romani tin de pachetul salarial. Diferentele pot fi de 4-5 ori mai mare in State ca Emiratele Arabe Unite sau China. Dureaza mult, in medie 5-7 ani, sa formezi un specialist in industria nucleara. Mai mult, este industria in care personalul continua sa invete toata viata,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

