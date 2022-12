China trimite un val de bombardiere în zona de apărare a Taiwanului / Incursiune-record de avioane de luptă 18 bombardiere chineze cu capacitate nucleara au patruns in zona de aparare aeriana a Taiwanului, a anunțat marți guvernul de la Taipei, o incursiune record intr-un moment in care tensiunile cu Beijingul sunt la cel mai inalt nivel. 21 de avioane militare au intrat in zona de identificare a apararii aeriene a Taiwanului (ADIZ) in […] The post China trimite un val de bombardiere in zona de aparare a Taiwanului / Incursiune-record de avioane de lupta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

