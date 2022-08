Armata chineza trimite trupe in Rusia pentru a participa la un exercitiu militar comun cu Rusia si alte tari, inclusiv India, Belarus si Tadjikistan, a anuntat, miercuri, Ministerul chinez al Apararii, relateaza Reuters. Participarea Chinei la exercitiile militare comune ”nu are legatura cu situatia internationala si regionala actuala”, a precizat ministerul intr-un comunicat. Exercitiile fac […] The post China trimite trupe in Rusia pentru un exercitiu militar comun appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .