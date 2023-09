Stiri pe aceeasi tema

- Un acord, care ar putea avea loc in urmatorul an, ar putea desavarsi noul parteneriat imbunatatit dintre Washington si Hanoi, cu vanzarea unei flote de avioane de lupta americane F-16, in timp ce natiunea din Asia de Sud-Est se confrunta cu tensiuni cu Beijingul in disputata Mare a Chinei de Sud, a…

- „Daca Putin ar caștiga acest razboi, ce semn ar fi acesta pentru alți dictatori din lume, precum Xi, președintele chinez?”, a intrebat șefa diplomației germane, intr-un interviu acordat Fox, scrie site-ul Politico.China a criticat-o luni pe ministra germana de externe Annalena Baerbock dupa ce aceasta…

- Reuniunea BRICS de la Johannesburg, care a stabilit largirea alianței prin includerea de a șase noi state membre, a starnit furia SUA, obligate sa raspunda pe masura. Național a scris ieri, 29 august, despre cum America incearca sa provoace un divorț in relația Arabia Saudita – China, insa replica Beijingului…

- Armata Republicii Populare Chineze a lansat un videoclip de propaganda care arata soldati cum se pregatesc pentru un conflict in ceea ce pare a fi stramtoarea Taiwan. Directorul CIA, William Burns, a sustinut in februarie ca Xi Jinping a instruit armata tarii sale sa „fie pregatita pana in 2027”, informeaza…

- Reuniunea cu privire la Ucraina, desfasurata la sfarsitul saptamanii trecute in orasul saudit Jeddah, la care a participat si un emisar al Beijingului, a contribuit la „consolidarea consensului" pentru „gasirea unei solutii politice", a precizat Ministerul de Externe chinez.

- Secretarul de stat adjunct al SUA pentru afaceri in Asia de Est și Pacific, Daniel Kritenbrink, directorul principal pentru afaceri cu China și Taiwan din cadrul Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, Sarah Beran, și șeful Departamentului pentru America de Nord și Oceania al Ministerului…

- Drumurile s-au transformat in rauri, in Beijing, imediat dupa taifun și au facut ca orașul din China sa fie de nerecunoscut. In suburbiile de vest ale Beijingului, mașinile au fost maturate luni (31 iulie), in timp ce ploile necruțatoare din weekend au continuat, ucigand cel puțin doua persoane și prinzand…

- Cancelarul german Olaf Scholz a provocat confuzie saptamana trecuta, cand a declarat ca depinde de companii sa gestioneze „de-riscurile” din China. Corporațiile sunt asurzite de ani de zile de o cacofonie de indemnuri contradictorii venite din partea guvernelor UE, a Comisiei Europene, a Casei Albe…